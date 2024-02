Step Hear - Ghidul nevazatorilor in oficiile postale, implementat la Oficiul Postal Brasov 1

Proiectul "Step Hear - ghidul nevazatorilor in oficiile postale" va fi lansat vineri la Oficiul Postal Brasov 1.Compania Nationala Posta Romana- Sucursala Brasov va informeaza ca vineri, 16 februarie 2024ora 10:30, la sediul Oficiului Postal Brasov 1, strada Nicolae Iorga nr.1 Brasov, va avea loc lansarea proiectului Step Hear - ghidul nevazatorilor in oficiile postale, prin care continuam implementarea proiectului pilot derulat pe parcursul anului 2023 in Bucuresti, ... citește toată știrea