"Stewardesa pandemica", comedie la Reduta

Teatrul Particular Brasov va pune in scena un show de comedie cu Dorina Roman, la Centrul Cultural Reduta. Joi, de la ora 19.00, se va juca spectacolul "Stewardesa pandemica", de Ivona Boitan. "Intreaga reprezentatie este, de fapt, o pendulare, pe alocuri cinica, pe alocuri amara, pe alocuri doar comica, intre trecut si prezent, printre regulamentele impuse in pandemie si ... citește toată știrea