Premiul Templeton este acordat anual unei persoane care aduce contributii extraordinare cu privire la "afirmarea dimensiunii spirituale a vietii". Printre acestea se numara si fizicianul brazilian Marcelo Gleiser, a carui cariera a fost bazata pe incercarea de a demonstra ca stiinta si religia nu sunt inamici.Gleiser preda fizica si astronomie la Colegiul Dartmouth din cadrul universitatii New Hampshire inca din 1991, fiind specializat in cosmologie. El este agnostic, spunand ca nu crede in ... citeste toata stirea