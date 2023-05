"Vicele" Consiliului Superior al Magistraturii, Daniel Horodniceanu, fost procuror-sef al DIICOT, a fost oprit in trafic, in noaptea de 5 spre 6 mai, in comuna Schitu Duca din Iasi, control inregistat, si distribuit duminica, 7 mai, in spatiul public, pe site-ul Jurnalist.ro.Horodniceanu fusese oprit pentru ca facuse o depasire fara a semnaliza corespunzator si pentru ca rula cu o viteza mai mare decat cea legala. Politistul i-a spus ca nu il amendeaza, ci doar i-a solicitat actele si ca a ... citeste toata stirea