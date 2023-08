In cursul zilei de marti, 8 august, politistii de la postul Cata au oprit un autovehicul care circula pe raza satului Beia, din comuna, "pentru care existau suspiciuni cu privire la legalitatea circulatiei pe drumurile publice", se arata in raportul IPJ Brasov."In cadrul controlului efectuat, s-a stabilit ca autovehiculul nu este inmatriculat, iar conducatorul acestuia, un barbat in varsta de 30 de ani, nu este posesor de permis de conducere. ... citeste toata stirea