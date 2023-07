Colegiul Medicilor Stomatologi Brasov cere abrogarea celor doua decizii publicate de forul central in Monitorul Oficial in data de 21 iunie, din cauza carora aproximativ 15.000 de cabinete dentare din toata tara ar putea fi desfiintate, pentru ca le ingradesc dreptul la practica chiar si medicilor cu experienta. Noile norme ii obliga pe dentisti sa obtina noi diplome in igiena orala pentru a face o extractie, detartraj sau chiar preventie. In plus, pe langa specializarile suplimentare pentru ... citeste toata stirea