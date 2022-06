Strada Brasovului din Harman, de la ulita de pamant la drum asfaltat

Strada Brasovului din comuna Harman va deveni un drum modern, iar locuitorii deserviti de aceasta artera nu vor mai "inota" in noroaie in zilele ploioasa si nu vor mai "inghiti" praf in zilele secetoase. Proiectul de modernizare a drumului este in etapa obtinerii acordului de mediu, dupa ce dosarul aferent investitiei a fost depus la agentie de Primaria Harman.Conform documentatiei amintite, drumul, cu o lungile de 2,198 km, in prezent strada este una de pamant si genereaza praf si noroi, ... citeste toata stirea