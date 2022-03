Strada care se deszapezeste, spala si racoreste singura: sa fie Calea Bucuresti

Consilierul local Raluca Stancu (PSD) a prezentat vineri, 18 martie, un proiect pilot constand intr-un sistem automat de intretinere a suprafetelor carosabile in functie de conditiile meteorologice specifice fiecarui sezon, respective deszapezire si prevenire a formarii poleiului, spalare si racorire a carosabilului, dezinfectie. Acest sistem, a mentionat alesul local PSD este deja functional in municipiul Targu Mures, iar in Brasov ar putea fi testat pe Calea Bucuresti. Ea a mentionat ca va ... citeste toata stirea