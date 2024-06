Strada Lunga din Brasov, prima pe care se va amenaja banda speciala pentru autobuze

Dupa ce in luna mai a fost semnat contractul pentru realizarea benzilor speciale pentru mijloacele de transport in comun, in perioada urmatoare vor incepe si lucrarile de amenajare a acestora. De altfel, pentru a se putea incepe lucrarile, Comisia de circulatie a municipiului Brasov a avizat in sedinta din 20 iunie solicitarea Primariei Brasov privind ridicarea limitatoarelor de viteza pe perioada derularii lucrarilor. "In prima etapa, lucrarile se vor derula pe str. Lunga", a anuntat ... citește toată știrea