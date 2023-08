Primaria Brasov a anuntat restrictiile de circulatie din perioada Forumului Oraselor Verzi, cand pe langa conferintele privind politicile de mediu vor fi si mai multe evenimente de strada. Conform anuntului municipalitatii brasovene, restrictiile au fost avizate in sedinta Comisiei de Circulatiei din 28 august.Astfel, Bulevardul Eroilor, pe tronsonul cuprins intre Modarom si magazinul Star, va fi inchis din 6 septembrie ora 22.00, pana in 10 septembrie, pentru mai multe activitati in aer ... citeste toata stirea