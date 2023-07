O parte dintre locatarii care locuiesc pe strada Barsei din Zarnesti au ajuns la capatul rabdarilor, dupa ce paraiasul care curge dinspre padure se umfla la fiecare, iar apa ajunge in mai multe gospodarii. Rigola este subdimensionata si se blocheaza frecvent cu aluviuni sau materialul vegetal spalat de ape din amonte."La orice ploaie cat de mica acest rau depaseste rigolele si da pe afara. Apa intra in curtile oamenilor si in beciuri si face ravagii... Oamenii apeleaza la primarie, iar ... citeste toata stirea