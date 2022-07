Strada Sforii, bataia de joc a turistilor. Tinerilor li se par interesante unele din mesajele si desenele de pe zidurile strazii

Strada Sforii din Brasov era cunoscuta in perioada medievala ca loc de intalnire a indragostitilor. Acum, tinerii scriu diverse mesaje pe ziduri sau isi testeaza talentul artistic. Desi, in urma cu patru ani, pe strada Sforii din Brasov a fost amenajata o zona in care pasionatii de grafitti si cei care obisnuiesc sa lase mesaje pe ziduri sa o poata face in voie, acestia au depasit zona si au mazgalit toata strada.Locatarii din zona au solicitat chiar si ajutorul Politiei Locale, insa desenele ... citeste toata stirea