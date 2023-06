Transformata in "zid de amintiri" de multi turisti si brasoveni, strada Sforii din Brasov urmeaza sa intre in reabilitare. Astfel, municipalitatea brasoveana are in plan sa refaca fatadele cladirilor de pe cea mai ingusta strada din Romania, proiect de care se va ocupa Fundatia Monumentelor Istorice, structura aflata in subordinea Primariei. Totusi, lucrarile nu vor incepe prea curand, proiectul fiind acum in etapa pregatirii documentatiilor.Astfel, in sedinta de plen extraordinara ce s-a ... citeste toata stirea