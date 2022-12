Strain, de Ziua Romaniei: A talharit doua batrane in aceeasi zi

Politia Municipiului Fagaras - Biroul Investigatii Criminale au arestat pe 1 Decembrie un barbat, "in varsta de 30 de ani, fara domiciliu in Romania" dupa ce acesta a atacat doua femei pe strada. Talhariile au avut loc in aceeasi zi, iar autorul si-a recunoscut faptele."La data de 1 Decembrie, politistii fagaraseni au fost sesizasi de o persoana, in varsta de 68 de ani, care reclama faptul ca, in timp ce se deplasa pe o strada, din municipiul Fagaras, un barbat i-ar fi smuls geanta de pe umar, ... citeste toata stirea