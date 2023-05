Dupa ce in urma cu doua saptamani au inceput lucrarile de reparatii pentru strazile din cartierele Bartolomeu Nord, Brasovul Vechi si Schei, de de luni, 15 mai, se intervine si in cartierul Tractorul. Prima strada din program este Aluminiului, unde au inceput lucrarile de frezare, astfel ca au fost introduse restrictii de circulatie. Conform informatiilor Primariei Brasov, in cartierul Tractorul, Valdek Impex, compania cu care municipalitatea are contract pentru reparatii strazi pe Lotul 1 ... citeste toata stirea