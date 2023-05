Mai multe strazi din Timisu de Sus si Timisu de Jos, aflate pe teritoriul administrative al orasului Predeal vor reintra in santier in perioada urmatoare. Arterele au fost incluse intr-un program de reabilitare in urma cu mai multi ani, cand autoritatile au obtinut o finantare de la bugetul de stat prin Planul National de Dezvoltare Locala, insa pe mai multe strazi lucrarile nu au fost incepute, iar pe altele au fost abandonate dupa ce erau realizate in procent de peste 90%. De exemplu, pe ... citeste toata stirea