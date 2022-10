Strazile pentru biciclisti, cum le-a gandit Primaria

Consilierii locali brasoveni au aprobat in sedinta de plen de indata convocata pentru data de 6 octombrie, proiectele de hotarare in baza carora Primaria Brasov va solicita bani europeni prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Cererile de finantare vor fi depuse pentru 4 tronsoane (Racadau - Centrul Civic, Prefectura Brasov - Pietrele lui Solomon, Faget-Ceasu' Rau, Faget - Grivitei - Mihai Viteazul), iar pentru amenajarea lor, municipalitatea brasoveana ia in calcul un cost ... citeste toata stirea