Street FOOD Festival revine pe Aleea de sub Tampa. Programul complet al concertelor

Street Food Festival se intoarce in Brasov, intre 11 si 14 iulie, pe Aleea de sub Tampa.Street FOOD Festival revine cu o noua editie pe Aleea de sub Tampa (Aleea Tiberiu Brediceanu), in 11-14 iulie.Festivalul promite sa ofere o experienta multisenzoriala combinand delicii din bucataria internationala cu muzica live. ... citește toată știrea