Strigate de ajutor, la sfarsit de tura

Doi turisti din Republica Moldova s-au ratacit luni, 6 februarie, in cursul serii, in Masivul Postavaru, fiind gasiti si dusi in siguranta de jandarmi la baza partiei din Poiana Brasov."Colegii nostri Ruxandra si Calin se pregateau sa-si incheie tura de serviciu si au inceput coborarea din partea superioara a masivului Postavaru pe schiuri insa, la un moment dat, in zona de platou a partiei Ruia au auzit strigate de ajutor din padure. S-au apropiat de luminile ce se zareau si au gasit doi ... citeste toata stirea