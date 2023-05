Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, afirma ca Romania este ascultata in Uniunea Europeana, dupa ce Comisia Europeana a propus un nou sprijin de 300 de milioane de euro pentru fermierii romani, urmand ca pana pe 5 iunie importul de cereale din Ucraina catre tara noastra sa fie oprit."Romania e ascultata in UE, daca stim sa ne urmarim interesele. Vocea fermierilor romani a fost auzita la nivel european. Prima veste buna este ca va sosi foarte curand un ajutor in bani de la UE, dupa ce ... citeste toata stirea