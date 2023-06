Mai sunt cateva zile si elevii intra in vacanta de vara.Elevii si copiii de gradinita vor incepe anul scolar viitor pe 11 septembrie 2023. Anul scolar 2023 - 2024 are o durata de 36 de saptamani de cursuri. "Scoala altfel" si "Saptamana verde" au loc in perioada 11 septembrie 2023 - 26 aprilie 2024, in intervale de cate 5 zile consecutive lucratoare, a caror planificare se afla la decizia ... citeste toata stirea