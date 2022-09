Structura pe 5 module, si 5 vacante. Plus "Saptamana Verde"

In acest an scolar, in locul celor doua semestre, vor exista cinci "module de invatare", care vor alterna cu cinci vacante, conform noului regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP). In premiera, vacanta din luna octombrie va fi pentru toti elevii, nu doar pentru gradinite si clasele primare. De asemenea, in luna februarie, exista o vacanta "mobila", la alegere fiecarui judet.Programul national "Scoala altfel" si Programul "Saptamana ... citeste toata stirea