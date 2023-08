O varianta actualizata a proiectului de ordonanta de urgenta pentru a reduce deficitul bugetar arata ca Inspectoratele scolare trec la autoritatile judetene, dar sunt coordonate de Ministerul Educatiei.Structura "Inspectoratele Generale Scolare" nu exista in Legea Educatiei Nationale 1/2011 si nici in noua lege a Educatiei pentru invatamant preuniversitar, legea 198 din 2023, care intra in vigoare pe 2 septembrie. In Legea 1/2011 sunt inspectorate scolare, iar in noua lege sunt "directiile ... citeste toata stirea