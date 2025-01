STS va dezvolta o aplicatie pentru bolile transmisibile

Serviciul de Telecomunicatii Speciale va dezvolta, in vederea raportarii bolilor transmisibile, o aplicatie care va prelua toate datele inregistrate in aplicatia informatica "Corona-forms" si aplicatia informatica a RUBT (Registrul Unic de Boli Transmisibile), prevede un proiect de ordonanta pus in dezbatere publica de Ministerul Sanatatii.Potrivit proiectului, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, in calitate de persoana imputernicita de Institutul National de Sanatate Publica, prelucreaza ... citește toată știrea