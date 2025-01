STS va realiza o aplicatie pentru raportarea bolilor transmisibile. Ce date vor fi colectate

STS face o aplicatie pentru pacientii cu boli transmisibile.Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) va crea o noua aplicatie informatica dedicata raportarii bolilor transmisibile.Serviciul de Telecomunicatii Speciale va dezvolta, in vederea raportarii bolilor transmisibile, o aplicatie care va prelua toate datele inregistrate in aplicatia informatica "Corona-forms" si aplicatia informatica a RUBT (Registrul Unic de Boli Transmisibile), prevede un proiect de ordonanta pus in dezbatere ... citește toată știrea