Studentii anului III ai Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu, de la specializarea militara Artilerie si rachete, se afla, in aceasta perioada, in poligonul de instruire de la Cincu. Ei participa, in cadrul Modulului Bazele Tactice, la activitati specifice de pregatire si executare a tragerilor reale prin ochire indirecta. Tragerile de instructie si apreciere au fost executate cu obuzierul ... citeste toata stirea