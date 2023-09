Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 199/2023, a invatamantului superior, se modifica si modul in care se acorda facilitatile de transport pentru studenti. Astfel, in ceea ce priveste transportul in comun, studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa in institutiile de invatamant superior acreditate beneficiaza, pana la varsta de 30 de ani, de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local in comun. Autoritatile locale pot acorda, de asemenea, reduceri de pana la 10%. ... citeste toata stirea