BlueStreamline, echipa de curse a Universitatii Transilvania din Brasov, a castigat competitia Formula Student din Portugalia, ce s-a desfasurat in perioada 1-5 august, pe circuitul Kartodromo Castelo Branco. Echipa a concurat cu monopostul prezentat la sfarsitul lunii iulie - al 14-lea la numar, atunci cand echipa a marcat un deceniu si jumatate de existenta."In fiecare an, noi dezvoltam cate un nou monopost, iar anul acesta am incercat sa scoatem tot ce este mai bun din noi si sa dezvoltam ... citeste toata stirea