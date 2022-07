Studentii din Brasov isi pot depune cererile pentru tabere gratuite pana in 10 iulie

Pana duminica, 10 iulie, studentii brasoveni pot sa-si depuna cererile pentru un loc in tabara gratuita. Fizic, la secretariatele facultatilor Universitatii Transilvania la care sunt inmatriculati, sau online, la adresele de mail ale acestora. Sunt 111 locuri in tabere, in total, dar acestea se acorda conform unor criterii."In fiecare an este un procent obligatoriu acordat studentilor cu probleme sociale - 15 %. Restul, de obicei, se acorda in functie de performantele de la invatatura, pe ... citeste toata stirea