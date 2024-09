Taxele de cazare in caminele Universitatii Transilvania cresc, in anul universitar 2024-2025.Studentii vor plati taxe mai mari pentru un loc in caminele Universitatii Transilvania.Astfel, in acest an universitar, un student bugetat care va primi loc va plati 480 de lei pe luna, iar un student cu taxa - 685 de lei.Potrivit prorectorului cu studentii si legatura cu mediul economic si socio-cultural, prof.dr.ing. Daniel Munteanu, aceste cresteri sunt sub rata inflatiei pe anul 2023, care a ... citește toată știrea