Studiile de masterat recunoscute ca vechime in munca

Studiile de masterat vor fi luate in considerare la vechimea in munca, insa in anumite conditii.Incepand cu 1 septembrie, studiile de masterat cu frecventa vor fi recunoscute ca vechime in munca, conform noii legislatii privind pensiile.Pentru ca perioada de masterat sa fie considerata stagiu de cotizare pentru pensie, studentii trebuie sa finalizeze programul cu diploma. Pana in prezent, doar studiile de licenta si doctorat erau luate in calcul pentru stabilirea stagiului de cotizare in ... citește toată știrea