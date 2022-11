Studiu: 3 din 10 utilizatori de smartphone din Romania ar vrea sa se aboneze la servicii 5G

Trei din zece utilizatori de smartphone-uri din Romania (31%) intentioneaza sa se aboneze la servicii 5G in urmatorul an, reiese din datele centralizate in raportul Ericsson ConsumerLab "5G: The Next Wve".Conform rezultatelor cercetarii, aproximativ 84% dintre actualii consumatori de 5G, de pe plan local, nu vor sa revina la serviciile 4G, in ciuda costurilor mai crescute.In prezent, 2% dintre consumatorii de servicii mobile din Romania utilizeaza 5G, iar atunci cand ponderea abonamentelor ... citeste toata stirea