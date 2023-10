Sapte din zece romani se tem ca ar putea cadea victime fraudelor online, iar 4 din 10 romani declara ca au intampinat mai multe fraude sau tentative de frauda in ultimele 12 luni, comparativ cu perioada anterioara, arata un studiu asupra fraudei realizat de catre SAS, jucator in domeniul Inteligentei Artificiale, citat de News.ro."Fraudele online, care au luat avant odata cu pandemia si care continua sa faca victime si in prezent, au crescut nivelul general de anxietate a publicului in fata ... citeste toata stirea