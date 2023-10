Aproape toti tinerii romani din ziua de azi au un nivel scazut de toleranta si sunt aproape complet dezinteresati de participarea sociala, in timp ce majoritatea romanilor nu au incredere in presa, ci in stirile distribuite de prieteni pe retele sociale.Tinerii, persoanele cu nivel educatie scazut si persoanele cu venituri reduse sunt mai predispuse sa nu aiba incredere in informatiile prezentate in mass-media, arata datele din Barometrul de Consum Cultural, prezentat duminica in cadrul ... citeste toata stirea