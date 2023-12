Cei mai multi romani (64%) intentioneaza sa-si petreaca sarbatorile de iarna acasa, intr-un cadru restrans al familiei, in timp ce 21% opteaza pentru o celebrare extinsa in familie, iar 11% prefera sa sarbatoreasca acasa, alaturi de prieteni, potrivit unei cercetari realizate de o companie de cercetare de piata, relateaza Agerpres.De asemenea, 16% declara ca vor merge acasa la rude, 9% la prieteni si doar 7% spun ca vor pleca la munte, in tara.Totusi, cand vine vorba de preferinte si daca ... citeste toata stirea