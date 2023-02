STUDIU Ce alimente ar putea fi folosite in tratamentul persoanelor cu Alzheimer?

Cercetatorii chinezi au prezentat recent dovezi care arata ca un consum de alimente si ingrediente bogate in seleniu ar putea sa imbunatateasca starea de sanatate a persoanelor bolnave de Alzheimer, potrivit unui nou studiu realizat de Institutul de Microbiologie din cadrul Academiei de Stiinte din Guangdong, relateaza, marti, Xinhua, citata de Agerpres.Rezultatele studiului au fost publicate in revista "Critical Reviews in Food Science and Nutrition".Potrivit studiului, ... citeste toata stirea