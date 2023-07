Un sfert din romanii din mediul urban au declarat ca au donat sange vreodata, insa doar 17% in ultimul an, potrivit datelor studiului sociologic "Donarea de sange: Perceptii si Bariere", realizat de Societatea Romana de Marketing si Cercetarea Opiniei Publice (SORMA) in parteneriat cu Asociatia Smart Society. 46% dintre romani au foarte putine informatii despre donarea de sange, iar 7% dintre romani nu ar dona ... citeste toata stirea