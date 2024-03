STUDIU: Doua treimi dintre cumparatorii online din Romania urmaresc sa faca economii

In anul 2023, comportamentul e-shopperilor romani s-a inscris in tendintele europene, definite prin reocuparea pentru preturi mai bune, simplitatea de a face achizitia online, predictibilitatea si flexibilitatea livrarii, respectiv variantele de retur.Toate acestea explica intr-o buna masura preferinta din ce in ce mai mare pentru livrarile OOH (Out-of-home) si expansiunea platformelor C2C (consumer-to-consumer), tendinta ce anunta o schimbare dinamica de comportament a e-shopperilor romani, ... citește toată știrea