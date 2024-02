STUDIU: Elevii romani de clasa a opta au incredere mai mare in institutiile europene decat in cele nationale

Un studiu realizat la nivel international privind implicarea civica a elevilor de clasa a opta, cercetare care a inclus si Romania, arata ca elevii romani au mai mare incredere in institutiile europene decat in cele nationale. Raportul dat publicitatii in urma studiului arata ca 69%, dintre elevii romani au incredere totala si ridicata in Comisia Europeana, 68% dintre ei au incredere in Parlamentul European, si doar 44% arata acelasi nivel de incredere in Guvernul Romaniei, transmite News.ro. ... citește toată știrea