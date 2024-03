STUDIU Gheata polara se topeste si modifica rotatia Pamantului

Incalzirea globala are un impact nu doar asupra vremii, ci si asupra trecerii timpului. Un studiu publicat miercuri in revista stiintifica Nature arata ca topirea accelerata a ghetii polare afecteaza, in felul sau, masurarea timpului la scara globala, relateaza News.ro.Intr-o zi, in urmatorii ani, toti locuitorii lumii vor pierde o secunda din timpul lor. Momentul exact cand se va intampla acest lucru este influentat de oameni, potrivit unui nou studiu, deoarece topirea ghetii polare modifica ... citește toată știrea