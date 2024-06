Studiu ING Bank Romania: Cum isi urmaresc cheltuielile romanii care isi tin banii impreuna cu familia sau cu partenerul de viata

Dintre romanii care isi impart cheltuielile cu partenerul de viata sau cu familia, 38% nu si-au monitorizat aceste cheltuieli in niciun fel in ultimii doi ani, potrivit unui studiu organizat de ING Bank Romania. Mai mult, doar 17% dintre acestia au un buget bine definit pentru viitor. Pentru cei care isi monitorizeaza cheltuielile comune, instrumentul preferat este aplicatia bancara, folosita in acest scop de 36% dintre respondenti.Cuplurile, ... citește toată știrea