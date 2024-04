Studiu: Numarul de imbolnaviri cu cancer la prostata va creste puternic in urmatorii ani la nivel mondial

Numarul de imbolnaviri cu cancer la prostata va creste puternic in urmatorii ani la nivel mondial, in special in tarile mai putin bogate, potrivit unei modelari publicate in The Lancet, care explica aceasta tendinta prin imbatranirea previzibila a populatiei, transmite News.ro."Conform concluziilor noastre, numarul anual de cazuri noi se va dubla de la 1,4 milioane in 2020 la 2,9 milioane in 2040", rezuma autorii studiului ... citește toată știrea