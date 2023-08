O baie fierbinte ajuta la arderea caloriilor, potrivit cercetarilor.Potrivit unui studiu, realizat in Finlanda, oamenii care merg la sauna de trei ori pe saptamana au o sanatate mai buna si traiesc mai mult decat cei care merg la sauna o data la sapte zile. In plus, cu cat o persoana merge mai des la sauna, cu atat este mai putin probabil sa aiba un atac de cord sau un accident vascular cerebral. Efectul pozitiv al baii cu abur fierbinte este similar cu cel al activitatii fizice moderate ... citeste toata stirea