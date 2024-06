STUDIU Odihna a avansat pe primul loc in topul aspectelor cu impact asupra calitatii vietii romanilor

Perceptia romanilor fata de aspectele cu impact asupra calitatii vietii lor a inregistrat o schimbare notabila, majoritatea respondentilor la un raport de cercetare, respectiv 54%, clasand pe primul loc somnul/odihna, transmite Agerpres.Echilibrul dintre viata personala si cea profesionala a urcat pe locul 2 (52%, fata de 45% in 2023), iar alimentatia completeaza top 3, in cadere de pe prima pozitie pe care o detinea anul trecut (51% fata de 67% in 2023). Pe locurile 4 si 5 se afla in ... citește toată știrea