Opt din 10 (83%) consumatori din Romania au observat o amplificare a fraudelor online si a scam-urilor, care fie i-au vizat in mod direct, fie au vizat prieteni sau cunoscuti sau ambele variante, informeaza Revolut.Revolut a anuntat marti lansarea unui nou modul educativ creat pentru a creste preventia fata de fraude in randul clientilor. Potrivit celor mai recente date oferite de Global Anti-Scam Alliance (GASA), fraudele au generat in 2021 pierderi de peste 50 miliarde de euro si un studiu ... citeste toata stirea