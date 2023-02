Studiu: Pastila albastra pentru potenta prelungeste viata barbatilor

Un nou studiu, publicat in The Journal of Sexual Medicine, a demonstrat ca tratamentele folosite pentru disfunctii erectile scad considerabil riscul de deces prin boli cardiovasculare: cu 39%.Medicamente precum Viagra, Cialis, Levitra si altele similare, utilizate pentru tratarea disfunctiilor erectile, cresc posibilitatea de a obtine o erectie prin imbunatatirea circulatiei sangvine in penis. Insa, cercetatorii americani sustin ca aceste tratamente pentru disfunctii erectile au acelasi efect ... citeste toata stirea