Patru din zece romani au calatorit in afara tarii, in ultimul an, iar o pondere similara (43%) prefera sa calatoreasca in scopuri bine definite, cu timp si buget limitat, arata datele unui studiu de specialitate, publicat marti, citat de Agerpres.Conform cercetarii MKOR si Avis, intitulata "Obiceiuri de Calatorie ale romanilor", 90% dintre respondenti au declarat ca au calatorit in tara in ultimele 12 luni, cu o medie anuala de sase calatorii.In acelasi timp, numarul celor ... citeste toata stirea