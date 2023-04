Poluarea aerului provoaca moartea prematura a cel putin 1.200 de copii si adolescenti in fiecare an in Europa, potrivit unui raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM) publicat luni, chiar daca tendinta este una de imbunatatire, transmite AFP, citata de Agerpres.La fel ca pentru adulti, aceasta poluare reprezinta principalul risc de mediu pentru sanatatea minorilor si reduce speranta de viata a acestora, potrivit acestui studiu ce acopera aproximativ 30 de tari de pe continent, inclusiv cele ... citeste toata stirea