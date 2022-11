Studiu: Romania este pe primul loc in Europa la consumul de antibiotice, la acelasi nivel ca in urma cu 10 ani

Romania se situeaza pe primul loc in Europa la consumul de antibiotice, cu peste 25 de doze administrate zilnic la 1.000 de locuitori, la acelasi nivel ca in urma cu 10 ani, arata un studiu publicat de Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (ECDC), cu ocazia Zilei Europene de Constientizare a Consumului de Antibiotice, care este marcata in 18 noiembrie.Cresterea rezistentei bacteriilor din cauza excesului de antibiotice este una dintre cele mai grave probleme de sanatate ... citeste toata stirea