Studiu: Romanii sunt cei mai generosi europeni

Romanii sunt cei mai generosi europeni in ceea ce priveste varsta pana la care considera ca tinerii ar trebui sustinuti financiar de catre parintii lor, se arata intr-un sondaj realizat de un institut de stat din Ungaria in 12 tari.Romanii sunt cei mai generosi europeni atunci cand vine vorba de varsta tinerilor pana la care ar trebui sustinuti financiari de catre parinti, arata rezultatele unui sondaj realizat in 12 tari de catre Institutul Tineretului din Ungaria si comunicate de Mathias ... citește toată știrea